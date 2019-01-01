деревня Вольное-Сырищево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вольное-Сырищево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
481. Сырищева, деревня бывшая государственная, дворов 19, жителей 100, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
16СырищевоТуфановскоебывшие помещичьи165839
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
1СырищевоЗвягинскоебывшие государственные266564

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Нехотовский сельсовет
Сырыщево-Волынь (колхоз,мо лочн. проп. п.,школа I ст.) 1953деревняЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 51 км. Летнее: —.2628

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247675Вольное-Сырищеводеревня59°07'с.ш.40°29'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440216д Вольное-Сырищеводеревня

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