деревня Выселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Выселки

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
166Выселки, д. вл.при колодце.221028176180

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Петобинково. Сц. Истобниково, Галенькино и Василево. Д. Выселок44Кн. Ник. Дмит. Волконский3621766

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
Выселки деревня6649близ полотна Моск.-Каз ж. д. на Московском шоссе при р. Трусиловке впад. в р. Мечу74135216351217Рыбное почт.Ветр. мельница, отхожий промыс. на заработки
Высоковские выселки деревня6650близ полотна Моск.-Каз ж. д. на Московском шоссе при р. Трусиловке впад. в р. Мечу15453479247Рыбное почт.Отхож. пр. на заработки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328902Выселкидеревня54°46'с.ш.39°28'в.д.N-37-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Батуринское сельское поселение
61627408116д Выселкидеревня

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