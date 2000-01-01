- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе двух наделов земли крестьянкой с. Большие Коркомяки, Коркомякской волости, Петербургского уезда, А. Корбу. 1891–1894 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
504Большия Коркомякки (Коркиямякки), мыза вл.при рч. Сигаекки и колодце.62¼3333116Коркомяккская почтовая станция. Завод лесопильный. Дом пограничной стражи.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
13. Большия Коркомяки, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 102, школа
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Коркомяки Больш. д., потч. контора 644 стан3573 участок27станция Коркиомяки.