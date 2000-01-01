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Большие Коркомяки

Коркомякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе двух наделов земли крестьянкой с. Большие Коркомяки, Коркомякской волости, Петербургского уезда, А. Корбу. 1891–1894 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
504Большия Коркомякки (Коркиямякки), мыза вл.при рч. Сигаекки и колодце.62¼3333116Коркомяккская почтовая станция. Завод лесопильный. Дом пограничной стражи.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
13. Большия Коркомяки, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 102, школа

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Коркомякская волость
Коркомяки Больш. д., потч. контора 644 стан3573 участок27станция Коркиомяки.

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