деревня Усть-Шлык, деревня Усть-Шлык, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Шлык

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4259Усть-Шлыкова, дер.при ррч. Ашапе и Шлыке.6525308286

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевская волость
1373. Усть-Шлыки, деревня бывшая государственная, при речке Ашане, дворов 34, жителей 191, постоялый двор

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Сарашевская волость
10) д. Усть-Шлыки на р. Ашапе, мечетьУсть-Шлыковское общество58145135ВотчинникиМагометанеБашкиры679
11) д. Усть-Шлыки на р. Ашапе, шк. грам., зем. ст.Усть-Шлыковское общество57168154Бывшие государственные и помещичьиПравославныеРусские679

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
668560Усть-Шлыкдеревня56°44'00"55°39'00"O-40-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Новоашапское сельское поселение
57604431121д Усть-Шлыкдеревня
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