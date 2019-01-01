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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4259Усть-Шлыкова, дер.при ррч. Ашапе и Шлыке.6525308286
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1373. Усть-Шлыки, деревня бывшая государственная, при речке Ашане, дворов 34, жителей 191, постоялый двор
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
10) д. Усть-Шлыки на р. Ашапе, мечетьУсть-Шлыковское общество58145135ВотчинникиМагометанеБашкиры679
11) д. Усть-Шлыки на р. Ашапе, шк. грам., зем. ст.Усть-Шлыковское общество57168154Бывшие государственные и помещичьиПравославныеРусские679
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
668560Усть-Шлыкдеревня56°44'00"55°39'00"O-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604431121д Усть-Шлыкдеревня