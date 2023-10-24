другой Кочубеевский, другой Кочубеевский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Кочубеевский

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
184Кочубеевский, отр. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.626277260274

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Никитинский
184. Кочубеевский, поселок казачий, при реке Сакмаре, дворов 90, жителей 635
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