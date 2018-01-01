село Улиновка, село Улиновка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Улиновка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1701Улиновка, с. вл.при оз. Баглаевом.213541120140Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
С. Улиновко2Ив. Пащенко10132

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Бреусовская волость
269. Улиповка, село бывшее владельческое, при озере Боглаеве, дворов 40, жителей 258, церковь православная

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Бреусовская волость
41.0Улиновка селоУлиновское718565794248255503

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18445Улинівкаселор-н Козельщинськийсільрада Мальцівська
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