сельцо Ободрово, Кощинская волость, Смоленский уезд (на 1904) — Familio

Ободрово

Кощинская волость, Смоленский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Смоленский уезд
671Ободрово, сц. вл.при р. Соже.153574749

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Смоленский уезд
Д. Абодрово15Ник. Степ. Спокойский-Францевич148

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Смоленский уезд, Кощинская волость
73Ободрово СтароеДеревня16¾62734
74Ободрово НовоеВладельческая усадьба16¾105256
75ОбодровоВладельческая усадьба16¾111
76Ободрово НовоеВладельческая усадьба16½155

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