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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
631Густоварь (Воздвиженское, Крестовоздвиженское, Апухтино), с. вл.при руч. Густоварке.28½10½35126135Церковь православная 1. Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
199. Густоварь, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 346, церковь православная, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Густоварь (село)20Ольгино Орловской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292212Густоварьсело53°11'с.ш.35°50'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54620428106с Густоварьсело