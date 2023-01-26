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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1805Малинки, с. вл.при р. Проне.1515125800807Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
С. Малинки с деревнями5Кн. Гр. Петр. Волконский1969104392
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
694. Малинки, село бывшее владельческое, дворов 187, жителей 1465, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, лавка, ярмарка в д. Возн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Малинки11517975191192379236797471[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Малинки село3000близ реки Прони303940101719577515—волостн. правл.2 церк. кам. цер. шк., богад. 2 лав. 3-х дневн. ярм. пред Вознесен. и 29 июня, 3 ветрян. мельн., 2 просор., 1 масл., 2 куз.
Малинковская кв Волконского вл. ус.3013близ реки Прони—4925747515—Малинки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
635Малинкисело54°05'с.ш.38°59'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617412106с Малинкисело