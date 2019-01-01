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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9970Черепово, с. вл.при рч. Выдрыже.5333227781Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Рославльский уезд
С. Череново3Граф Мих. Льв. Салтыков59115
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
489. Черепово, (Муравлево), село бывшее владельческое, при речке Кыдрыже, дворов 24, жителей 145, 2 церкви православных, школа, бгд.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
439ЧереповоСело и усадьба церковно-служителя6022015
440ЧереповоЗавод6061615Церковь, сельское училище, ярмарки: в день св. Духа, 23 июля и 1 октября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178022Череповодеревня54°15'00"32°16'00"N-36-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652480101д Череповодеревня