деревня Черепово, деревня Черепово, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Черепово

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9970Черепово, с. вл.при рч. Выдрыже.5333227781Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Рославльский уезд
С. Череново3Граф Мих. Льв. Салтыков59115

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ново-Руднянская волость
489. Черепово, (Муравлево), село бывшее владельческое, при речке Кыдрыже, дворов 24, жителей 145, 2 церкви православных, школа, бгд.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Ново-Руднянская волость
439ЧереповоСело и усадьба церковно-служителя6022015
440ЧереповоЗавод6061615Церковь, сельское училище, ярмарки: в день св. Духа, 23 июля и 1 октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
178022Череповодеревня54°15'00"32°16'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Череповское сельское поселение
66652480101д Череповодеревня
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