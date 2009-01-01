деревня Тарасовка, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Тарасовка

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Ветковская волость
117. Тарасовка, слобода бывшая владельческая, дворов 121, жителей 683, старообрядческий молитвенный дом, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Ветковская волость
5Слоб. Тарасовкапроселочнойреч. СпоничеТарасовск. с. об. 182442478Ветковского пр. 16526

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Ветковский райисполком
д Тарасовка44

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Радужский сельсовет
д. Тарасовка102

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