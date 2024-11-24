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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
43. Нижний Узвоз, деревня бывшая владельческая, при реке Двине, дворов 15, жителей 118, кирпичный завод
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
70Нижний УзвоздеревняЗападная Двина, рекаВелижского, православногоМихаловскому сельскому обществу22
71Нижний УзвозвыселокЗападная Двина, рекаВелижского, православногоМихаловскому сельскому обществу-
72Вышний УзвоздеревняЗападная Двина, рекаВелижского, православногоМихаловскому сельскому обществу26
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180911Узвоздеревня55°38'00"31°16'00"N-36-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66603440186д Узвоздеревня