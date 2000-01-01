село Богородицкое, Богородицкая волость, Мосальский уезд (на 1914) — Familio

Богородицкое

Богородицкая волость, Мосальский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11262Богородицкое, с. вл.при рч. Вербиловке.686841212Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Богородицкая волость
733. Богородицкое, село бывшее владельческое, дворов 10, жителей 49, церковь православная, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Калужская губерния, Мосальский уезд, Богородицкая волость
село Богородицкое152224901226913481254260215

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Вознесенская волость
96БогородицкоеДеревня575514Церковь, ярмарка 26 июля.

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Мосальский уезд, Богородицкая волость
Богородицкое, с.576711040

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