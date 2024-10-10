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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3653Дионисиевский-Глушицкий, монастырь.при р. Глушице.28½36513—Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Сосновец2496273деревняРусские13453075
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сосновец (шк. I ст.,шк. крест. мол.) 4198деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.1313
Сосновец 4199хуторЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.22
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245689Сосновецдеревня59°34'с.ш.40°07'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404263д Сосновецдеревня