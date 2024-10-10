деревня Сосновец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сосновец

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3653Дионисиевский-Глушицкий, монастырь.при р. Глушице.28½36513Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Сосновец2496273деревняРусские13453075

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кокошиловский сельсовет
Сосновец (шк. I ст.,шк. крест. мол.) 4198деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.1313
Сосновец 4199хуторЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245689Сосновецдеревня59°34'с.ш.40°07'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404263д Сосновецдеревня

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