погост Долоцко, Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Долоцко

Константиновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
974Долоцко (Доложский, Михайловск), пог.при оз. Долгом.572261818Церквей православных 2.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Константиновская волость
Доложск погост, потч. контора, земская ст.605 стан3912 участок32почтово-телеграфное отделение Доложск.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.