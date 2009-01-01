агрогородок Орля, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Орля

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Орлянская волость
179. Орля (Орлово), местечко владельческое и бывшое государственное, при реке Немане, дворов 29, жителей 261 (мещ. 295), волостное правление (уездный город в 45 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Орлянская волость
местечко Орля8339106435503494131116605150

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Орлянская волость
Орля, м., р. Неман, жит. 726 (356 м. 370 ж.), дес. 374,23, у. гор. 50 в., вол. пр. здесь в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Неман 35 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д Орля431

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
аг. Орля218

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