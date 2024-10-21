деревня Аннинка, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Аннинка

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2403Аннинская, д. вл.при рч. Лапотке.202364034

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Салтыковская волость
Аннина деревня4515при реке Лапотке852922945861362512СалтыкиВин. лав., мел. лав., кузн., ветр. мельн., кирп. зав.
Раненбургский уезд, Новотишевская волость
Аннинская, (Сипягино) г. Астафьевой д.4567при реке Хапотке176960129246Ново-Тишевое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
329658Аннинкадеревня53°28'с.ш.40°02'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
61620410181д Аннинкадеревня

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