деревня Сасыбрунова, Поисевская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Сасыбрунова

Поисевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1874Сасыбрунова (Салыдурун), деревня.при рч. Сасыбруне.3512130307307Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Поисевская волость
1241. Сасыбрунова (Салыдурун), деревня бывшая государственная, при речке Сасыбруне, дворов 130, жителей 715, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Поисевская волость
13Сасыбрун, д. на пр. дор., при реч. Чавли, мечеть, х.-з. маг., 4 бак. лав., кузн.3613190526440Земледелие

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