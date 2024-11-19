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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1874Сасыбрунова (Салыдурун), деревня.при рч. Сасыбруне.3512130307307Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1241. Сасыбрунова (Салыдурун), деревня бывшая государственная, при речке Сасыбруне, дворов 130, жителей 715, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Сасыбрун, д. на пр. дор., при реч. Чавли, мечеть, х.-з. маг., 4 бак. лав., кузн.3613190526440Земледелие