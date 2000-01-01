посёлок Глушиловка, Солопенская волость, Тарусский уезд (на 1914) — Familio

Глушиловка

Солопенская волость, Тарусский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Тарусский уезд, Солопенская волость
Глушиловка, пос.1352284

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