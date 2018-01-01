- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Ревизская сказка о государственных поселянах дер. Заречной Растиловской вол. Грязовецкого у. Вологодской губернии за 1852 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388 Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Заречье Ростиловской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8929.
Дело об имуществе крестьянина дер. Заречье Степуринской волости Грязовецкого уезда Смирнова. 1896 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 1079.
Дело по ходатайству крестьянки дер. Зеречье Степуринской волости Кулаковой А. И. по отмене постановления Грязовецкого уездного съезда по делу об укреплении земли. 1914 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Чернецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2913Заречье, д. каз.при рч. Тювеньге.94183838
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
39ЗаречноеНовоселковск.бывшие государственные4685100
68ЗаречьеЗвягинскоебывшие государственные215251
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Заречье 2308деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 51 км. Летнее: —.2127
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248857Заречьедеревня58°52'с.ш.40°06'в.д.O-37-045