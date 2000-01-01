деревня Быстрая, деревня Быстрая, Тимский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Быстрая

Тимский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2569Быстрая, д. каз. и вл.при колодцах.23475452452

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Рагозецкая волость
1147. Быстрец, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Быстрой, дворов 136, жителей 972, лавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close