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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
52Сурское (Клевцево), с. вл.при рч. Мокрой Суре.254047172146Церковь православная 1. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
60. Сурское (Клевцово), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 71, жителей 484, церковь православная
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2Сурско-Клевцово бывшие помещичьи120340315655
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4086Сурсько-Клевцевеселор-н ДніпровськийСурсько-Литовська сільська об'єднана територіальна громада