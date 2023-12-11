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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянкой с. Низы, Вшельской волости, Лужского уезда, Т. Васильевой. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По жалобе крестьянина дер. Низы Вшельской волости Лужского уезда Василия Плеснева на неправильный семейный раздел. 1900–1901 гг. // Центральный государственный историческ Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину И. Я. Солнцеву и хуторского участка крестьянину Я. И. Капкину дер. Низы Вшельской волости Лужского у. 1912–1913 гг. // Центральный Показать все
Об отводе хуторского и отрубного участков из надельной земли, а так же под выселок крестьянам дер. Низы Вшельской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков. 19 Показать все
Об отводе хуторского и отрубного участков из надельной земли общества крестьян д. Низы Вшельской волости Лужского у. 1912–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2387Низово, д. разн. вед.при р. Лимини.704462152194Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
208. Низы, деревня бывшая владельческая, при реке Мшаге, дворов 85, жителей 334, волостное правление (уездный город в 93 верстах), часовня. В 3 верстах — пар. мльн.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Низы д.915 стан3527 участок28посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312958Низыдеревня58°08'00"29°54'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422291д Низыдеревня