железнодорожная станция Дашково, железнодорожная станция Дашково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дашково

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
47111Дашковож.-д.ст.(нп)53°22'42°18'N-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Раевский сельсовет
56623422116ж/д ст Дашковожелезнодорожная станция
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