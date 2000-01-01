деревня Киссолово, Вартемякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Киссолово

Вартемякская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Киссолово Вартемягской волости Петербургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государс Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Киссолово, Вартемякской волости на хуторские и отрубные участки. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
609Киссолово (Скисулово), д. вл.при колодцах.36¼792224

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Киссолова6Гр. Шувалов169

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Вартемякская волость
Киссолово д.344 стан553 участок12станция Вартемяки.

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