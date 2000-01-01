деревня Богодановка, Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Богодановка

Мамадышский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Казанской губернии Мамадышского уезда Абдинской волости деревни Богдановки Василия Чудина. 1873–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1191Богодановка, д. вл.при рч. Щербете.5732257788

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Абдинская волость
529. Богдановка (Лощиновка), деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 194, поташный завод, 2 бондарн. звд.

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