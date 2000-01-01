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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Казанской губернии Мамадышского уезда Абдинской волости деревни Богдановки Василия Чудина. 1873–1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1191Богодановка, д. вл.при рч. Щербете.5732257788
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
529. Богдановка (Лощиновка), деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 194, поташный завод, 2 бондарн. звд.