агрогородок Сватки, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сватки

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Княгининская волость
Сватки, д., спл. р. Узлянка, жит. 212 (103 м. 109 ж.), дес. 313, у. гор. 31 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Кривичи 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
аг Сватки517

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Сватковский сельсовет
аг. Сватки243

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