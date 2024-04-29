деревня Романова, деревня Романова, Медынский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Романова

Медынский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2457Романова, д. каз.при рч. Рудце.2522103548

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Романовская волость
610. Романово (Филимоново), сельцо бывшее владельческое, при речке Шане, дворов 16, жителей 122, волостное правление (уездный город в 7 верстах). В 3 верстах — церковь пр Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Медынский уезд, Романовская волость
село Романово
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