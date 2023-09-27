деревня Акулово, деревня Акулово, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Акулово

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Акуловой Хмельниковской волости Парамоне Сергеевиче Сухареве. 1916–1917 гг. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3959Акулово, д. вл.при пруде.5525154853

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Хмельниковская волость
4712Акулово деревня116192075611

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
109085Акуловодеревня56°49'38°09'O-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424216д Акуловодеревня
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