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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Ростовского уезда, Нажеровской волости, села Сидорово, Филиппа Демидова, Степана Парменова, Андрея Васильева, Ивана Федорова и прочих, ходатайст Показать все
Дело о выкупе земли по с. Сидорово Нажеровской волости Ростовского уезда крестьянами временнообязанными помещице Олимпиаде Александровне Табаровской. 1870–1872 гг. // Гос Показать все
По жалобе гр. с. Сидорова Нажеровской вол. Михаила Дмитриевича Калачева о разделе. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 628.
Дело об укреплении земли за крестьянином Нажеровской волости села Сидорово Александром Федоровым Козловым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись Показать все
Дело об укреплении земли за крестьнином Нажеровской волости села Сидорово Иваном Андреевым Сурковым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. Опись 1. Дел Показать все
Инвентарная опись Ф. 172 (реестр № 179) церковь села Сидорова Нажеровской волости за 1779-1916 годы. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 372. Опи Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Федоровской Божьей Матери села Сидорово Нажеровской волости членам церковно-приходской общины. Акты проверки це Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7262Сидорово, с. вл.при рч. Шакше.453030119118Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
358. Сидорово, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 214, церковь православная, часовня, лавка, постоялый двор
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. СидоровоIX. Сидоровское общество1122156—Сидоровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350743Сидоровосело57°07'39°59'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416116с Сидоровосело