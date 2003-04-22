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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
334Фершампенуаз 2-й (Новый Шампонос), нем. кол.в балке Аляге и при колодцах.95—75398352Церковь лютеранская. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
214. Фершампенуаз 2-й, колония немцев, при балке Ялаге, дворов 118, жителей 1179, церковь лютеранская, 2 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16597Новоселівкаселор-н Арцизькийсільрада Деленська