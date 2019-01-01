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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению доверенного от крестьян дер. Некипелова Бобровско-Захаровской волости Борболина о возврате его доверителям неправильно взысканных с них платежей за отчис Показать все
Дело по жалобе доверенного от крестьян дер. Некипелова Бобровско-Захаровской волости Бормалина о неправильном возложении недоимки податных сборов доверителям его за 8 зем Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кичменгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6391Никипелово (Окулово), д. каз.при оз. безымянном.6244197980
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Некипелова663
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1000. Некипелова, деревня бывшая государственная, при речке Княжице, дворов 29, жителей 198, красильный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33589Некипеловодеревня60°03'с.ш.45°39'в.д.P-38-140
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630408406д Некипеловодеревня