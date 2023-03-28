- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об отсрочке крестьянам д. Аксенова Хреновской волости Вологодского уезда уплаты недоимки земского сбора. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Показать все
Дело по прошению крестьянской вдовы д. Аксеново Хреновской вол. М. П. Телегиной на неудовлетворение мировым съездом ее жалобы на штраф ВОлостным съездом ее сына за самово Показать все
Дело о перечислении крестьянской вдовы дер. Дмитриевской Пошехонского уезда Е. Петуховой в дер. Аксеново Хреновской волости. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Широгорской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1520Аксеново, д. каз.при р. Тошне.2928155250
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
22АксеновоНовское.Димитриевский-Широгорскийвол. хлеб.304306153
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Аксеново27234деревняРусские284867115
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аксеново 1408деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2828
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246926Аксеноводеревня59°09'с.ш.39°23'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488111д Аксеноводеревня