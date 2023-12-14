деревня Пырашево, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Пырашево

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Игуменский уезд, Слодобо-Пырашевская волость
село Пырашево831559873332309630466142206

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Слободо-Пырашевская волость
Пырашево, деревня27344160905
Пырашево, имение221160905

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Узденский район, Лошанский сельсовет
д Пырашево67

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Слободской сельсовет
д. Пырашево62

Мы используем куки для улучшения работы сайта.