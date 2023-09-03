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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению граждан д. Цепаевой Дубовской волости Наровчатского уезда Куликова Ивана Егоровича, Волкова Федора Илларионовича и др. в отказе ль сдачи продналога злостного Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Цыпаево Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3721.
По обвинению гражданок д. Цепаево Дубровской волости Наровчатского уезда Маловой Марии Яковлевны, Соломатиной Марии Пименовны, Тимониной Ненины Николаевны и др. в неуплат Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1221Цепаева (Цепаевка), д. каз.при рч. Шелдаисе.2611132364426
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
624. Цепаевка, деревня бывшая государственная, при речке Шелдаисе, дворов 156, жителей 887
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46964Цепаевосело53°49'43°16'N-38-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56606407116с Цепаевосело