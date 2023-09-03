село Цепаево, село Цепаево, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Цепаево

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
По обвинению граждан д. Цепаевой Дубовской волости Наровчатского уезда Куликова Ивана Егоровича, Волкова Федора Илларионовича и др. в отказе ль сдачи продналога злостного Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Цыпаево Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3721.
По обвинению гражданок д. Цепаево Дубровской волости Наровчатского уезда Маловой Марии Яковлевны, Соломатиной Марии Пименовны, Тимониной Ненины Николаевны и др. в неуплат Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1221Цепаева (Цепаевка), д. каз.при рч. Шелдаисе.2611132364426

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дубровская волость
624. Цепаевка, деревня бывшая государственная, при речке Шелдаисе, дворов 156, жителей 887

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
46964Цепаевосело53°49'43°16'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Дубровский сельсовет
56606407116с Цепаевосело
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