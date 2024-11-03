деревня Борки, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Борки

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Подолесская волость
БоркиФольварок7312423Кобрин
БоркиДеревня183312223Кобрин

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Остромичский сельсовет
д Борки41

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Остромичский сельсовет
д. Борки37

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