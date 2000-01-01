слобода Ямская, слобода Ямская, Казацкая волость, Старооскольский уезд (на 1892) — Familio

Ямская

Казацкая волость, Старооскольский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2221Ямская, слоб. каз.при р. Оскольце.12525211521178Церковь православная 1. Фабрика ганусная. Заводов кирпичных 5. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Казацкая волость
928. Ямская, слобода бывшая государственная, при речке Оскольце, дворов 314, жителей 2269, церковь православная, 8 лавок, 3 кожевенных заводов, 20 кирп. з.

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старооскольский уезд, Казацкая волость
Ямская слобода2511991091Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.
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