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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2221Ямская, слоб. каз.при р. Оскольце.12525211521178Церковь православная 1. Фабрика ганусная. Заводов кирпичных 5. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
928. Ямская, слобода бывшая государственная, при речке Оскольце, дворов 314, жителей 2269, церковь православная, 8 лавок, 3 кожевенных заводов, 20 кирп. з.
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Ямская слобода2511991091Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 8.