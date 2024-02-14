село Нечаянное, село Нечаянное, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Нечаянное

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2445Нечаянное (Козлово), мест. вл.при р. Березани.90станов. кварт.70280254Церковь православная 1. Почтовая станция в 4½ верстах. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нечаянская волость
605. Нечаянное (Козлово), местечко бывшее владельческое, при речке Березани, дворов 82, жителей 520, волостное правление (уездный город в 95 верстах), церковь православна Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нечаенская волость
местечко Нечаянное
Херсонская губерния, Одесский уезд
местечко Нечаянное

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Нечаянская волость
село Нечаянное (Козлово) (сельское общество)2104795811060

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16276Нечаянеселоцентр сільської радир-н Миколаївськийсільрада Нечаянська
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