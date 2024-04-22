деревня Кактусала, деревня Кактусала, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Кактусала

Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
249КоктыместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1
251Солы-КоктыместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу5

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts
Kaktusalaagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2355
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