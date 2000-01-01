- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
174Митинское, мыза вл.при р. Воже.24451012Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Волынь и Митинское. Д. Марково и Бортное45Кн. Г. П. Волконский354482
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Митинское посел. церков. причта6571—851322—2Волынь
Митино Феоктистова вл. усадьба6572—4—422——Волынь
Митино Зверева влад. усадьба6573—551022——Волынь
Митинское село6586при р. Воже—551021—2ВолыньЦерк. кам., цер.-приход. школа деревян.
С. Митинское мещ. Головкина вл. ус.6587при р. Воже—279———Волынь
С. Митинска пос. церк. причта6588при р. Воже—8513———Волынь