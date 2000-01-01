другой Митинское, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Митинское

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
174Митинское, мыза вл.при р. Воже.24451012Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Села Волынь и Митинское. Д. Марково и Бортное45Кн. Г. П. Волконский354482

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
Митинское посел. церков. причта65718513222Волынь
Митино Феоктистова вл. усадьба65724422Волынь
Митино Зверева влад. усадьба6573551022Волынь
Митинское село6586при р. Воже5510212ВолыньЦерк. кам., цер.-приход. школа деревян.
С. Митинское мещ. Головкина вл. ус.6587при р. Воже279Волынь
С. Митинска пос. церк. причта6588при р. Воже8513Волынь

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