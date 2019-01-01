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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе Ручкина Николая Васильевича, крестьянина Осветинского сельского общества д. Кощеево Нажеровской вол. Ростовского у. на приговор общества крестьян дд. Освет Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о денежном взносе крестьянином-собственником дер. Кащеево Нажеровской волости Ростовского уезда Василием Борисовым в уплату Показать все
Дело по прошению крестьянина Нажеровской волости деревни Кощеево Н. В. Ручкина, жалующегося на неправильные выборы третейского судьи. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о работе сельскохозяйственной артели «Друг», дер. Кащеево, Нажеровской волости. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 380 Показать все
Материалы о распределении покосов в уезде (протоколы, выписки из них, акты, сведения и переписка) сельскохозяйственной производительной артели «Друг» селения Кощеево, Наж Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7256Кощеево, д. вл.при рч. Глуховке.453032108135
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КощеевоV. Осветинское общество1111361—Нажеровский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
589543Кощееводеревня57°05'40°01'O-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416161д Кощееводеревня