деревня Бирюлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бирюлево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину Манакову А. постройки мукомольной мельницы близ д. Бирюлева Спасской волости Вологодского уезда. 1913–1914 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской церкви. Список архивных дел по приходу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1755Бирюлево, д. вл.при рч. Пудовке.1144164846

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Кудрино и Бирюлево67Норовы и Князья Ухтомские10432

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Спасская волость
96БирюлевоСпасское.Спасо-рождественский-Бруснишенскийбывшие помещичьи101254948

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Спасский сельсовет
Бирюлево 1219деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.2222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247286Бирюлеводеревня59°08'с.ш.39°51'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484131д Бирюлеводеревня

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