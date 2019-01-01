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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя пос. Александровского Ново-Чигольской волости Бобровского уезда Алексея Ивановича Калинина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Оценочная опись мельницы Хромых Ильи Ивановича в с. Александровка Ново-Чигольской волости Бобровского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жителя пос. Александровского Ново-Чигольской волости Евстратова Павла Александровича в оскорблении Бельской Евдокии Арсеньевны. 1921–1922 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о краже хлеба у жительницы с. Александровского Ново-Чигольской волости Тройниной Александры Андреевны. 1920–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р3222. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
688Александровский, пос. вл.при пруде Быковом.4545222558522Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
310. Александровское, село бывшее владельческое, дворов 200, жителей 1454, церковь православная, 3 лавки, постоялый двор
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Александровское4208селоАлександровского.3591663
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7985Александровкасело51°13'с.ш.40°41'в.д.M-37-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651412101с Александровкасело