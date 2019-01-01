село Бараново, село Бараново, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Бараново

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2220Бараново, с. вл.при рч. Невре.8020112934Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Кромы и Бараново8Алекс. Алекс. Салтыков836280

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Кромская волость
1077. Бараново, село бывшее владельческое, при реке Невре, дворов 12, жителей 66, церковь православная, часовня, ярмарка в неделю Всех Святых и 22-го окт.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Кромская волость
2224Бараново деревня7515252827

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
4921Барановосело56°55'42°39'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Кромское сельское поселение
24602420106с Барановосело
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