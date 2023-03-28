деревня Речица, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Речица

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Старуновская волость
439. Речица, починок бывший государственный, при ручье безъимян., дворов 2, жителей 18, 2 церкви православных, школа, ярмарка

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Городечнянская волость
РечицаПоселок26233215Тевли
РечицаСело47233219Тевли
РечицаЦерк. причт19233212Тевли
РечицаФерма25233118Тевли

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Речицкий сельсовет
д Речица238

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Речицкий сельсовет
д. Речица87

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