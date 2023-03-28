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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
439. Речица, починок бывший государственный, при ручье безъимян., дворов 2, жителей 18, 2 церкви православных, школа, ярмарка
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
РечицаПоселок26233215Тевли
РечицаСело47233219Тевли
РечицаЦерк. причт19233212Тевли
РечицаФерма25233118Тевли
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Речица238
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Речица87