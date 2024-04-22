село Колхозное, село Колхозное, Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Колхозное

Орлиновский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1618Узунджу, д. каз. тат.при источнике Суук-Су.451068146103Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Байдарская волость
460. Узунджа, деревня бывшая государственная, при ручье Суук-су-Дере, дворов 51, жителей 423, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Балаклавский район
796929Колхозноесело44°29'00"33°53'00"L-36-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Орлиновский муниципальный округ
67306000111с Колхозноесело
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