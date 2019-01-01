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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2909Прокопьевское (Кунара), сел.при рч. Кунаре.5021124356389Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
840. Кунарское (Прокопьевское), село бывшее государственное, при речке Кунаре, дворов 124, жителей 803, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Прокопьевское1912227449145837513724747512
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кунарское или Прокопьевское и д. Малая на р. Кунаре, прав. церк., зем шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, базары по субботам и торжки: Сретенский 1—2 Показать все Кунарское общество200540564Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские50—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51655Кунарскоесело56°48'с.ш.61°52'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65707000271с Кунарскоесело