село Кунарское, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кунарское

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2909Прокопьевское (Кунара), сел.при рч. Кунаре.5021124356389Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Кунарская волость
840. Кунарское (Прокопьевское), село бывшее государственное, при речке Кунаре, дворов 124, жителей 803, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Кунарская волость
село Прокопьевское1912227449145837513724747512

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Кунарская волость
1) с. Кунарское или Прокопьевское и д. Малая на р. Кунаре, прав. церк., зем шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, базары по субботам и торжки: Сретенский 1—2 Показать все Кунарское общество200540564Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские50

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
51655Кунарскоесело56°48'с.ш.61°52'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000271с Кунарскоесело

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