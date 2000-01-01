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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином О. Карвоне (дер. Редуголь, Белоостровская вол., Петербургский у.). 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О рассмотрении проекта перестройки дачи шведского прихода св. Екатерины близ д. Редуголь Белоостровской волости Петербургского уезда; чертежи. 1906 г. // Центральный госу Показать все
О продаже земли крестьян д. Редуголь Белоостровской волости Петербургского уезда А. и О. Карвош купцам Харчевым. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Радуголь Белоостровской волости Петербургского уезда Осипа Тигоня о разрешении ему продать участок земли жене полковника Евгении Скобельци Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
437Редакюль (Редикуль, Редуголь), д. вл.при р. Сестре.3826143852
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
6. Редероль, деревня бывшая владельческая, при реке Сестре, дворов 18, жителей 94, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Редугюль д.333 стан562 участок16станция Белоостров, Финляндской железной дороги