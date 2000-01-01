деревня Родуголь, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Родуголь

Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянином О. Карвоне (дер. Редуголь, Белоостровская вол., Петербургский у.). 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О рассмотрении проекта перестройки дачи шведского прихода св. Екатерины близ д. Редуголь Белоостровской волости Петербургского уезда; чертежи. 1906 г. // Центральный госу Показать все
О продаже земли крестьян д. Редуголь Белоостровской волости Петербургского уезда А. и О. Карвош купцам Харчевым. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Радуголь Белоостровской волости Петербургского уезда Осипа Тигоня о разрешении ему продать участок земли жене полковника Евгении Скобельци Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
437Редакюль (Редикуль, Редуголь), д. вл.при р. Сестре.3826143852

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Белоостровская волость
6. Редероль, деревня бывшая владельческая, при реке Сестре, дворов 18, жителей 94, 2 лавки

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Белоостровская волость
Редугюль д.333 стан562 участок16станция Белоостров, Финляндской железной дороги

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