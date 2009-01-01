деревня Сивки, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сивки

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Беницкая волость
Сивики 1-е, жит. 55 (27 м. 28 ж.), дес. 70, раз. см. пред.
Савики 2-е, д., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 9, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д Сивки31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Синьковский сельсовет
д. Сивки16

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