деревня Вахново, деревня Вахново, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вахново

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1870 г. По жалобе крестьянки Орловской губернии Ливенского уезда Вахновской волости деревни Вахновой Домны Головиной на решение Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2575Вахнова, д. каз.при колодцах.1816109438440

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Вахновская волость
730. Вахнова, деревня бывшая государственная, дворов 154, жителей 1068, волостное правление (уездный город в 18 верстах), лавка, 5 постоялых дворов

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Ливненский уезд, Вахновская волость
деревня Вахнова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
64319Вахноводеревня52°17'с.ш.37°28'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Вахновское сельское поселение
54629404101д Вахноводеревня
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